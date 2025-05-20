Налоговая запустила процесс ликвидации агентства двух уехавших из России блогеров

ФНС запустила процесс ликвидации агентства блогеров Каца и Варламова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) запустила процесс ликвидации ООО «Агентство "Городские проекты"», основанного уехавшими из России известными блогерами и урбанистами Максимом Кацем и Ильей Варламовым (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает издание «Постньюс» со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, компания была создана в 2013 году для работы с государственными контрактами в сфере урбанистики. В период с 2014 по 2015 год агентство выиграло четыре контракта на общую сумму около пяти миллионов рублей. Однако в последние пять лет организация фактически не вела деятельность.

Причиной ликвидации стали недостоверные сведения в Едином государственном реестре юридических лиц. При этом Кац и Варламов до сих пор числятся учредителями компании.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) официально ликвидировала индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Отмечается, что Наки накопил задолженность перед налоговой в размере 177 тысяч рублей по административным штрафам.