Названы оптимальные часы для отхода ко сну

Невролог Мартынов рассказал, что лучше всего ложиться спать до 23:00

Человеческий организм начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна — примерно в 21:00. К полуночи его выработка достигает пика, поэтому отходить ко сну лучше до этого времени, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

«Ложиться спать лучше до 23:00. Те, кто засыпает в 2-3 часа ночи, даже если спят восемь часов, часто все равно чувствуют усталость», — добавил специалист.

Он также сообщил, что для того, чтобы полноценно восстановить силы, необходимо спать не менее семи часов. Для взрослого человека норма составляет от семи до девяти часов сна.

Ранее эксперт по сну Лиза Артис рассказала, что если человек просыпается среди ночи или очень рано утром, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.