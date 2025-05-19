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11:30, 19 мая 2025Забота о себе

Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Эксперт по сну Артис связала ночные пробуждения с болезнями щитовидной железы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если человек просыпается среди ночи или очень рано утром, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, считает эксперт по сну Лиза Артис. В чем опасность внезапных ночных пробуждений, она рассказала Daily Mirror.

Спикер назвала прерывистый сон частым признаком болезней щитовидной железы. Она пояснила, что этот орган вырабатывает гормоны Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин), которые помогают регулировать метаболизм, частоту сердечных сокращений, температуру тела, уровень энергии и косвенно влияют на сон.

Артис отметила, что повышенная выработка этих гормонов бывает при гипертиреозе. «Если вам трудно уснуть и оставаться в состоянии сна, очень часто виновником этого является гипертиреоз», — утверждает эксперт. Она уточнила, что избыток гормонов щитовидной железы ускоряет метаболизм и стимулирует нервную систему, что и приводит к беспокойству, учащенному сердцебиению и, как следствие, нарушению сна.

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