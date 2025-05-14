Долгий сон оказался смертельно опасен

Невролог Мартынов: Десятичасовой сон может быть признаком гипотиреоза

Длящийся более десяти часов сон может говорить о скрытых болезнях и повышать риск опасных для жизни состояний, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов. О смертельной опасности долгого сна он рассказал РИА Новости.

По словам Мартынова, десятичасовой сон может быть признаком гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Кроме того, продолжил он, слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти.

Невролог добавил, что обычно организм сам подсказывает необходимое ему количество сна. Однако он предупредил, что, если человек часто спит по десять-двенадцать часов в сутки и после этого не чувствует бодрости, ему стоит обратиться к врачу.

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