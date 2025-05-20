Названы три продукта для укрепления иммунитета

Диетолог Хасбани посоветовала включить в рацион квашеную капусту для иммунитета

Диетолог Яэль Хасбани заявила, что укрепить иммунитет можно, включив в рацион три продукта. Их она назвала в разговоре с изданием La Nacion.

Как отметила Хасбани, иммунитет тесно связан с состоянием кишечника, поэтому необходимо употреблять продукты, которые положительно влияют на его работу. Так, она посоветовала добавить в ежедневное меню квашеную капусту, которая полезна для микрофлоры.

Кроме того, по словам медика, для этой цели подойдет йогурт. В нем содержатся необходимые организму белки, кальций, витамины группы В, фосфор, калий и магний. Также, согласно исследованиям ученых, регулярное употребление кефира способствует увеличению разнообразия кишечных бактерий, что улучшает состояние пищеварительной системы, заключила специалистка.

Ранее академик Геннадий Онищенко рассказал, как укрепить иммунитет весной. По его словам, для этого необходимо заниматься физическими упражнениями.