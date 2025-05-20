Не принявших российские традиции бывших мигрантов предложили лишать гражданства

Пожигайло: Бывших мигрантов, не принявших традиции РФ, нужно лишать гражданства

Бывших мигрантов, не принявших российские традиции, нужно лишать гражданства. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло, его комментарий публикует Ura.ru.

Он подчеркнул, что миграционная политика должна быть направлена на привлечение только тех, кто приезжает в Российскую Федерацию для работы.

Пожигайло допустил, что иностранцы, отвергающие нормы и правила, представляют угрозу для национальной безопасности.

Кроме того, представитель Общественной палаты выразил опасение из-за формирования в РФ этнических анклавов и закрытых мигрантских сообществ. В них, по его мнению, участники не ценят русскую культуру и могут начать заявлять о свои правах.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов.