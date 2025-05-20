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04:33, 20 мая 2025Россия

В России захотели оценивать благонадежность мигрантов

Депутат Миронов предложил ввести в России рейтинг благонадежности для мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести в России рейтинг благонадежности мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Предлагается проработать вопрос о создании в Российской Федерации системы социального рейтинга, применимой к иностранным гражданам, находящимся на временном или постоянном пребывании на территории страны», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что оценка может основываться на нескольких факторах: соблюдение миграционного и трудового законодательства, отсутствие судимостей и административных правонарушений, наличие официального места работы и уплата налогов, участие в программах по адаптации и интеграции, а также уровень знания русского языка и базовые знания законодательства.

В случае регулярных нарушений и если социальный рейтинг человека падает ниже установленного уровня, предлагается применять административное выдворение из России с наложением бессрочного запрета на повторный въезд для таких лиц.

Ранее представители бизнеса предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов, в том числе речь идет о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы. Такая инициатива обсуждались на круглом столе, прошедшем в Российском союзе промышленников.

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