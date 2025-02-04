В России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

Российский бизнес предложил внести изменения в сферу найма трудовых мигрантов

Представители бизнеса предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов, в том числе речь идет о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы. Такая инициатива обсуждались на круглом столе, прошедшем в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 31 января, сообщает РБК.

Предполагается, что сервис позволит добиться легализации труда мигранта с помощью цифровых решений, а не запретов. Пока что он представляет собой набор рекомендованных мер, позволяющих предпринимателям, в частности, проверять работника, чтобы исключать тех, кто не имеет оснований для пребывания на территории России.

Название гипотетического сервиса отсылает к действующей в стране платформе «Знай своего клиента», с помощью которой банки получают информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов в проведение подозрительных операций. К настоящему времени сервис содержит информацию о 7,5 миллионах юридических лиц и ИП.

В резолюции круглого стола отмечается, что бизнес должен участвовать в разработке и запуске цифрового профиля мигранта, чтобы создаваемые государственные информационные системы (ГИС) отвечали потребностям и запросам компаний, например, в вопросе оперативности.

Источник, знакомый с обсуждением предложений, пояснил, что цифровой профиль мигранта уже активно прорабатывается государством. Более того, его создание является одной из мер разработанного МВД законопроекта об ужесточении контроля в этой области. С 30 июня текущего года ожидается начало формирования цифровых профилей въезжающих в Россию иностранцев. Они будут включать в себя личные и биометрические данные.

Участники круглого стола посчитали излишне жестким запрет на действие патента за пределами региона, где он был выдан. Цифровизация могла решить проблему контроля за мигрантами и расширить возможности для использования их труда. Например, проблема актуальна для бизнеса, который имеет объекты в разных регионах и мог бы перекидывать ресурсы.

Одним из поводов для проведения встречи стал рост проблем с наймом мигрантов. По оценке бизнеса, время недорогой стоимости низкоквалифицированного труда ушло, а потенциал модернизации и автоматизации производства серьезно ограничен высокой ключевой ставкой Банка России. Из-за этого компаниям необходимо найти способ эффективнее использовать трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что курьерами в России все чаще начинают работать женщины и пенсионеры, хотя традиционно потребности в рабочей силе в этой сфере закрывали мигранты.

