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12:30, 3 февраля 2025Экономика

Курьерами в России стали чаще работать женщины и пенсионеры

«РГ»: Среди курьеров в России стало больше пенсионеров и женщин
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Среди курьеров в России стало больше пенсионеров и женщин. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов, опрошенных изданием.

Портрет среднестатистического курьера — это все еще трудовой мигрант, уточняется в публикации. Преобладают в этой сфере деятельности мужчины в возрасте от 21 до 45 лет, получившие ранее среднее специальное образование. В то же время «новой нормой» рынка уже становятся курьеры женского пола или предпенсионного возраста, рассказал директор по персоналу DPD в России Антон Тивас.

В отдельных регионах курьерами трудятся до 40 процентов женщин, указали аналитики TenHunter. Еще шесть процентов сотрудников, по данным сервиса для поиска работы, приходят в эту сферу после выхода на пенсию.

В среднем по России среди соискателей-курьеров насчитывается 26 процентов женщин и 74 процента мужчин, добавили в hh.ru. Нехватка работников в этом сегменте, по словам HR-директора OPEN Group Валерии Доманской, все еще сохраняется.

Ранее россиянам назвали профессии, в которых в первой половине 2025 года ожидается резкий рост зарплат. Заработок курьеров, по словам эксперта по миграционной повестке и найму персонала, директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, может вырасти в январе-июне до 132-186 тысяч рублей. При этом в 2024 году средний размер оклада сотрудника на этой должности варьировался от 110 до 155 тысяч рублей, утверждает эксперт.

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