Россиянам перечислили профессии с резким ростом зарплат

«Мигрант Сервис»: В январе-июне зарплаты курьеров и строителей вырастут на 20 %

В первой половине 2025 года в России ожидается рост ежемесячных зарплат у ряда категорий линейных сотрудников (выпоняют базовые функции на предприятиях), оклады увеличатся у производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Он напомнил, что в 2024 году российские работодатели предлагали вышеуказанным сотрудникам конкурентные зарплаты. Так, средние оклады курьеров составляли 110-155 тысяч рублей, производственных рабочих — 118-147 тысяч, водителей — 100-136 тысяч, а строителей — 90-130 тысяч.

В январе-июне 2025 года на вышеуказанных позициях рост средних зарплат может составить 20 процентов, заявил Кладов. Ежемесячный оклад курьеров, по оценке аналитиков «Мигрант Сервиса», в этот период увеличится в среднем до 132-186 тысяч рублей, производственных рабочих — до 141-176 тысяч, водителей — до 120-163 тысяч, строителей — до 108-156 тысяч.

Эксперты платформы связывают грядущее повышение средних зарплат в этих отраслях прежде всего с сохраняющейся на российском рынке труда острой нехватки квалифицированных работников. В подобных кризисных условиях, считают аналитики, одним из немногих действенных способов привлечь и удержать рабочих на востребованных линейных позициях станет рост зарплат. В противном случае, полагают они, компании столкнутся с усилением кадрового голода.

В 2024 году, как сообщали ранее эксперты «Мигрант Сервиса», заметный рост доходов также наблюдался в сфере такси. Так, в августе-сентябре средний оклад столичных водителей составил 152 985 рублей, а в октябре достиг отметки в 155 849 рублей. В первой половине декабря зарплаты московских таксистов выросли примерно до 172 тысяч, а к концу последнего месяца года, по прогнозу аналитиков, должны были приблизиться к уровню в 183 тысячи. При этом пиковый рост окладов в отрасли ожидался в канун Нового года. Из-за ажиотажного спроса, утверждали эксперты, доходы таксистов могли увеличиться в среднем на 30-50 процентов.