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11:00, 20 мая 2025Силовые структуры

Объявленного Россией в розыск бывшего сенатора обвинили в шести эпизодах мошенничества

Экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева заочно обвинили в 6 эпизодах мошенничества
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи заочно предъявили обвинение бывшему президенту компании «Башнефть» и экс-сенатору Виктору Хорошавцеву в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему вменяется шесть преступных эпизодов, в которых говорится, что предполагаемые соучастники криминальной схемы контролировали движение денежных средств в подконтрольные им структуры. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана госкорпорация «Агентство страхования вкладов», отмечает ТАСС.

Соучастники экс-сенатора следственными органами не установлены и не задержаны.

12 мая сообщалось, что МВД России объявило в розыск Хорошавцева. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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