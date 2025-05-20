Основателю «Русагро» Мошковичу продлили арест

Суд оставил под стражей до конца августа основателя «Русагро» Мошковича

Мещанский районный суд Москвы продлил арест основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору Максиму Басову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Они пробудут под стражей до конца августа.

Ранее следователи возбудили в отношении Мошковича новое уголовное дело по статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Его защита выступала против приобщения документа о деле, так как материалы не были им представлены.

В настоящее время основателю «Русагро» уже предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.