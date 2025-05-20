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17:43, 20 мая 2025Силовые структуры

В отношении основателя «Русагро» Мошковича возбудили новое дело

Следователи возбудили дело о коррупции в отношении основателя «Русагро»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Защита возражала о приобщении документа о новом деле, потому что им не предоставили материалы.

23 апреля следователь заявил, что в деле миллиардера могут появиться пока неустановленные фигуранты и новые эпизоды.

Мошковичу уже предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он находится под стражей.

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