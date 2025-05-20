В отношении основателя «Русагро» Мошковича возбудили новое дело

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости.
Дело возбудили по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Защита возражала о приобщении документа о новом деле, потому что им не предоставили материалы.
23 апреля следователь заявил, что в деле миллиардера могут появиться пока неустановленные фигуранты и новые эпизоды.
Мошковичу уже предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он находится под стражей.