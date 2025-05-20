Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.
За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.
«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния», — говорится в законопроекте, представленном заместителем премьер-министра страны Жолтом Шемьеном.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.