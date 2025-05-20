Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выходу из МУС

Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.

«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния», — говорится в законопроекте, представленном заместителем премьер-министра страны Жолтом Шемьеном.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.