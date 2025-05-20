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10:19, 20 мая 2025Мир

Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выходу из МУС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Парламент Венгрии одобрил законопроект, который положит начало выхода страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

За законопроект о выходе из МУС проголосовали 134 члена венгерского парламента, против выступили 37 депутатов.

«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния», — говорится в законопроекте, представленном заместителем премьер-министра страны Жолтом Шемьеном.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт, принимая это решение, отказывается быть частью политизированного института, который утратил свои беспристрастность и авторитет.

Вот это да!
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