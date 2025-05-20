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14:17, 20 мая 2025Из жизниЭксклюзив

Переехавшие в Британию россияне назвали местную медицину «палкой о двух концах»

«Лента.ру»: Переехавшие в Британию супруги из России пожаловались на медицину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Супруги Екатерина и Патрик, переехавшие в Британию, рассказали, что стараются не ходить в местные больницы. На них они пожаловались в интервью «Ленте.ру».

Екатерина приехала в Великобританию из России, а Патрик — из Германии. Они познакомились в русском сообществе Имперского колледжа Лондона и вскоре вступили отношения. Через некоторое время после выпуска они осели в стране, купили ферму и открыли цветочный бизнес.

По словам Екатерины, в Британии сложно с медициной. Она назвала ее «палкой о двух концах». «С одной стороны, медицина бесплатная, и никто тебе умереть не даст. С другой — тебя и не станут спасать, пока ты не окажешься при смерти», — объяснила россиянка.

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Женщина добавила, что в Британии нет нормальной диагностики: пациент не может сам записаться к узкому специалисту, сначала он должен пойти к терапевту, который и направит его к другому врачу. «Только терапевт может попасться нехороший: будет болеть живот, а он отправит к психологу», — отметила она. По этой причине им с Патриком приходится обращаться в частные клиники или уезжать лечиться в другие страны.

Ранее переехавшая жить в Германию россиянка Валентина Васильева из Подмосковья пожаловалась на особенности немецкой медицины. По ее словам, местные врачи склонны выписывать ибупрофен «вообще от всего».

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