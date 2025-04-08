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10:48, 8 апреля 2025Из жизниЭксклюзив

Переехавшая в Германию россиянка пожаловалась на выписывающих ибупрофен от всего врачей

Переехавшая в Германию россиянка Васильева пожаловалась на очереди к врачу
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Переехавшая жить в Германию россиянка Валентина Васильева из Подмосковья пожаловалась на особенности немецкой медицины. О плюсах и минусах этой страны она подробно рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Девушка отметила, что, если говорить о сложных операциях, в Германии действительно очень высокий уровень медицины, привлекающий людей со всего мира. Однако, по ее мнению, с повседневной медицинской помощью дела обстоят гораздо хуже: например, чтобы просто проверить здоровье у терапевта, придется полгода прождать в очереди.

На стандартный прием к терапевту или стоматологу попасть несложно, но вот если нужно сделать снимок КТ, проконсультироваться с эндокринологом или нефрологом, то можно прождать свою очередь несколько месяцев. А если ничего не болит и хочется просто планово проверить здоровье, то очередь на прием придется ждать полгода, а то и год. Здесь руководствуются принципом: нечего бегать по врачам, если ничего не болит

Валентина Васильевапереехавшая в Германию россиянка

Также ее крайне удивил подход к лечению. Так, по ее словам, в Германии при температуре тела 37,3 не выпишут никаких лекарств, а просто порекомендуют пить чай, почаще проветривать квартиру и так далее. Васильева также отметила, что немецкие врачи склонны выписывать ибупрофен «вообще от всего». «Несколько раз я приходила лечить зажимы в спине, а мне от воспаления назначали только ибупрофен», — рассказала она.

Россиянка добавила, что с вызовом скорой дела тоже обстоят не так, как в России. Она поделилась историей, когда к ней отказались ехать при температуре 40 и сказали самостоятельно вызвать такси до больницы.

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Ранее поживший в России аспирант-славист из Германии назвал главные отличия немцев от русских. Среди прочего его поразило, что у многих его знакомых в Новосибирске не было сертификата обязательного медицинского страхования (ОМС), и они просто говорили: «Ну я никогда не хожу к врачу, так зачем мне медицинская страховка?»

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