Поживший в России аспирант из Германии назвал главное отличие немцев от русских

«Лента.ру»: Живший в России немец назвал главной чертой русских любовь к риску

Приехавший в Россию немец назвал главную особенность русских. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Аспирант-славист Дэвид из Германии приехал в Москву в 2021 году. До этого он успел пройти несколько длительных стажировок в Новосибирске. Пожив в России, он отметил, что немцы в отличие от русских с трудом переносят неопределенность и отсутствие гарантий. Он рассказал, что у многих его знакомых в Новосибирске не было сертификата обязательного медицинского страхования (ОМС), и они просто говорили: «Ну я никогда не хожу к врачу, так зачем мне медицинская страховка?» Любовь к риску у россиян он замечал и в стиле вождения.

Нас на уровне общества учат минимизировать риски. В идеале — через формализованные процессы. Русскому уму, как мне кажется, это немного чуждо

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