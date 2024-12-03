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12:16, 3 декабря 2024Из жизни

Уехавшая учиться на Кипр россиянка рассказала об удививших ее особенностях менталитета

«Лента.ру»: переехавшая на Кипр россиянка отметила безопасность местных жителей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Petros Karadjias / AP

Россиянка, поступившая в Международный Университет Кипра, отметила, что местные жители умеют поддерживать ощущение безопасности. Об особенностях их менталитета она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Вита Василькова уехала учиться за границу, поскольку хотела повидать мир и получить зарубежный диплом. Она смогла поступить в Нью-Йорк, но в итоге выбрала переехать в Никосию, Северный Кипр.

По словам девушки, открытость и простота местных жителей стали для нее культурным шоком. Она призналась, что уже привыкла к тому, что ее могут подвезти куда-то, угостить чем-то, предложить какую-то помощь. Киприоты доброжелательные, улыбчивые и щедрые. «После нашего сурового, немного резкого менталитета это различие сильно ощущается», — отметила Василькова.

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Самое важное, как отмечает россиянка, — она не испытывает никакого страха перед местными, ни когда ловит автостоп, ни когда ходит в клубы. По ее словам, в кипрских развлекательных заведениях мужчины не пытаются навязать свое общество девушкам и приставать к ним. «Это никому не надо», — объяснила девушка. Киприоты приходят в клубы просто выпить, потанцевать и отдохнуть. Все предоставлены сами себе и могут чувствовать себя максимально комфортно.

Ранее сообщалось, что россиянка переехала в Южную Корею по обмену и выразила удивление в связи с необычным поведением местных мужчин. Как оказалось, корейцы нередко ищут романтического партнера только ради статуса в обществе.

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