Под Москвой для участников СВО ввели выплаты за поездки в такси

В Подмосковье для участников СВО ввели выплаты на пользование услугами такси

В Подмосковье для участников специальной военной операции (СВО) на Украине ввели выплаты на пользование услугами такси. Она начнет действовать с 1 июля, передает «Интерфакс».

По словам министра социального развития региона Андрея Кирюхина, компенсировать стоимость поездок в такси смогут бойцы, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. На выплату также смогут рассчитывать дети с инвалидностью, чьи родители были участниками СВО.

Размер компенсации за услуги такси составит 24 тысячи рублей. Ее будут выплачивать один раз в год.

Ранее в Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей. После звонка в полицию он снизил цену до 5 тысяч рублей.