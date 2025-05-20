Mash: В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой

В городе Егорьевск под Москвой произошло массовое отравление шаурмой, пострадали 17 человек. Об этом сообщает Mash в своем Telegram.

По данным канала, среди отравившихся — семеро детей. Все они делали заказы в заведении «Вкус Востока».

Кафе временно закрыли. После проверки возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в России утвердили ГОСТ на шаурму. Как заявлял руководитель Роскачества Максим Протасов, этот вид продукции «нужно держать на контроле».