Поджигателем дома британского премьер-министра оказался мечтающий о славе топ-модели румын

В Лондоне задержали мечтающего стать моделью поджигателя дома премьер-министра

В Лондоне задержали мужчину, подозреваемого в серии поджогов, связанных с имуществом премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает Daily Mail.

Поджигателем оказался 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк. Он предстал перед судом в Вестминстере в середине мая, после того как его арестовали в аэропорту Лутона при попытке вылететь в Румынию. Обратный билет Карпюк не покупал. По его словам, он собирался навестить сестру и не знал, когда вернется.

По данным следствия, Карпюк, строитель, мечтающий о славе и модельной карьере, жил в районе Ромфорд вместе с 21-летним сообщником, гражданином Украины. Вместе они совершили три поджога в период с 8 по 12 мая, в том числе они сожгли автомобиль возле дома Стармера в Кентиш-Тауне и повредили входную двери его бывшей квартиры в Ислингтоне. Позже следствие выяснило, что в своем видеоблоге румын называл себя Стэниславом и заявлял, что намерен стать «лучшей топ-моделью мира среди мужчин».

Суд оставил подозреваемого под стражей до слушаний 6 июня. Второй фигурант дела, 21-летний Роман Лавринович, как и Карпюк, отрицает свою причастность к преступлениям. Мотивы поджогов пока остаются неясными, но следствие рассматривает версию о намеренной атаке на имущество главы правительства.

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