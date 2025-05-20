Появились подробности об отравившихся шаурмой под Москвой

Mash: Отравившиеся шаурмой в Егорьевске жаловались на рвоту с кровью

Отравившиеся шаурмой в подмосковном Егорьевске жаловались на рвоту с кровью. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

По сведениям издания, число пострадавших возросло до 21, в их числе восемь несовершеннолетних.

Одна из отравившихся пояснила, что заказала шаурму на обед из заведения «Вкус Востока». Спустя три часа девушка почувствовала ухудшение состояния.

По словам горожанки, у нее было сильное обезвоживание организма. Как утверждает девушка, шаурму из этой точки она ела не впервые.

Всем отравившимся диагностировали гастроэнтерит. Сотрудники прокуратуры Московской области начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Братске будут судить владельца кафе по делу об отравлении шаурмой 80 человек.