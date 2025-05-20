Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 20 мая 2025Россия

Появились подробности об отравившихся шаурмой под Москвой

Mash: Отравившиеся шаурмой в Егорьевске жаловались на рвоту с кровью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Отравившиеся шаурмой в подмосковном Егорьевске жаловались на рвоту с кровью. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

По сведениям издания, число пострадавших возросло до 21, в их числе восемь несовершеннолетних.

Одна из отравившихся пояснила, что заказала шаурму на обед из заведения «Вкус Востока». Спустя три часа девушка почувствовала ухудшение состояния.

По словам горожанки, у нее было сильное обезвоживание организма. Как утверждает девушка, шаурму из этой точки она ела не впервые.

Всем отравившимся диагностировали гастроэнтерит. Сотрудники прокуратуры Московской области начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Братске будут судить владельца кафе по делу об отравлении шаурмой 80 человек.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

    В финской школе произошло нападение с ножом

    Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

    Стало известно о расширении российской зоны контроля между Дзержинском и Красноармейском

    Уролог перечислил ранние симптомы найденного у Байдена вида рака

    Бастрыкин раскрыл данные о мигрантской преступности в России

    Раскрыто число натурализованных граждан России в зоне СВО

    Жителя ЛНР задержали за кибершпионаж для украинских спецслужб

    Стилист назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости