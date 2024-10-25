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10:27, 25 октября 2024Силовые структуры

В суд направлено дело владельца кафе о массовом отравлении россиян шаурмой

В Братске будут судить владельца кафе по делу об отравлении шаурмой 80 человек

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Братске в суд направлено дело владельца кафе, где шаурмой отравились 80 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статьям 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое пищевое отравление людей») и 327 («Приобретение, хранение и использование поддельных медицинских книжек на свое имя и на персонал кафе») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2023 года в кафе «Шаурму хочу» после употребления этого блюда за медицинской помощью обратилось 80 местных жителей, в том числе 21 ребенок. У всех выявлены признаки пищевого отравления.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили большое количество нарушений санитарного законодательства, технологического процесса приготовления пищи, условий хранения продуктов, личной гигиены сотрудников. У работников выявили кишечное заболевание бактериями рода «сальмонелла».

Предпринимательская деятельность полностью остановлена. В июне того же года владелец заведения был задержан.

Ранее сообщалось, что причиной отравления россиян в кафе стала бактерия сальмонелла.

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      Артем Соколов
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