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07:59, 20 мая 2025Мир

Психолог оценил значение выражения лица премьера Италии при ее разговорах с Макроном

Психолог Панкратов: Выражение лица Мелони показывает ее презрение к Макрону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони . Фото: Angelo Carconi / Globallookpress.com

Эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru оценил значение выражения лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони при ее разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению психолога, Мелони презирает французского лидера и не может скрыть свои внутренние чувства, они отражаются у нее на лице.

«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелони очень подвижная психика. У нее все на лице», — сказал эксперт.

Ранее Панкратов оценил выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране. По его мнению, политик демонстрировал высокомерие и превосходство.

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