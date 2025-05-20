Психолог оценил значение выражения лица премьера Италии при ее разговорах с Макроном

Психолог Панкратов: Выражение лица Мелони показывает ее презрение к Макрону

Эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru оценил значение выражения лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони при ее разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению психолога, Мелони презирает французского лидера и не может скрыть свои внутренние чувства, они отражаются у нее на лице.

«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелони очень подвижная психика. У нее все на лице», — сказал эксперт.

Ранее Панкратов оценил выражение лица президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в столице Албании Тиране. По его мнению, политик демонстрировал высокомерие и превосходство.