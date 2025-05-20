Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:01, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Работающий с Соловьевым телеведущий раскрыл личную подробность о нем

Ведущий «Соловьев Live» Карнаухов назвал журналиста Соловьева хорошим другом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Соловьев LIVE / Rutube

Российский политолог, ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов раскрыл личную подробность о журналисте Владимире Соловьеве. Об этом он высказался в выпуске «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

«Владимир Рудольфович очень хороший друг и человек, который умеет отстаивать свою команду. Таких людей я не встречал никогда и нигде. Для многих это будет открытием: я не знаю тот механизм бронебойный, который может его пробить и заставить его тебя сдать», — рассказал Карнаухов.

Кроме того, журналист заявил, что в программе нет цензуры. По словам Карнаухова, Соловьев никогда не делает замечания сотрудникам по поводу содержания их материалов.

Ранее блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», рассказал о зарплате на «Соловьев Live». По его словам, заработок в этом проекте был намного меньше чем те деньги, которые он получает от блогерства.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Украинцы пожаловались на угрозы и оскорбления со стороны польских полицейских

    В ВСУ создали первую штурмовую мотоциклетную роту

    На Украине сделали признание о тяжелом положении ВСУ

    В Италии раскрыли план Трампа по Украине

    Взрыв суперкара за 20 миллионов рублей на трассе в Подмосковье попал на видео

    Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

    Блогер захотел узнать, как чувствуют себя незрячие люди, и не справился с последствиями. Почему такие эксперименты опасны?

    «Сидите дома, пока не похудеете». Туристы ненавидят попутчиков с лишним весом. Через что им приходится пройти, чтобы увидеть мир?

    Работающий с Соловьевым телеведущий раскрыл личную подробность о нем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости