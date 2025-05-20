Работающий с Соловьевым телеведущий раскрыл личную подробность о нем

Ведущий «Соловьев Live» Карнаухов назвал журналиста Соловьева хорошим другом

Российский политолог, ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов раскрыл личную подробность о журналисте Владимире Соловьеве. Об этом он высказался в выпуске «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

«Владимир Рудольфович очень хороший друг и человек, который умеет отстаивать свою команду. Таких людей я не встречал никогда и нигде. Для многих это будет открытием: я не знаю тот механизм бронебойный, который может его пробить и заставить его тебя сдать», — рассказал Карнаухов.

Кроме того, журналист заявил, что в программе нет цензуры. По словам Карнаухова, Соловьев никогда не делает замечания сотрудникам по поводу содержания их материалов.

Ранее блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», рассказал о зарплате на «Соловьев Live». По его словам, заработок в этом проекте был намного меньше чем те деньги, которые он получает от блогерства.