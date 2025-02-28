Известный блогер рассказал о зарплате на канале Соловьева

Стас Васильев заявил, что его доход с фанбазы больше зарплаты на «Соловьев LIVE»

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что его доход, который он получает благодаря подписчикам, больше зарплаты, которая у него была во время работы на канале «Соловьев LIVE». Об этом он рассказал в беседе с проектом Metametrica, видео вышло на Rutube.

Ведущий проекта предположил, что с доходом, который Васильев получает благодаря своим фанатам, может сравниться только его гонорар на «Соловьев LIVE». Однако блогер с ним не согласился и дал понять, что благодаря подписчикам зарабатывает куда больше, чем во время ведения программы на телеканале.

«Нет. Вообще, даже близко нет, при всем уважении к Владимиру Рудольфовичу [Соловьеву] и благодарности к нему, нет», — заверил Васильев.

Ранее блогер поделился впечатлениями от общения с Владимиром Соловьевым. Васильев заявил, что телеведущий показался ему в жизни таким же, как на экране.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала в связи с выгоранием. Впоследствии он снова начал сотрудничать с «Соловьев LIVE» и записывать для канала ежедневные сводки новостей.