Редкую надгробную плиту нашли в России

В Волгограде обнаружили редкую надгробную плиту

Во время благоустройства в Волгограде обнаружили редкую каменную надгробную плиту. Об этом сообщает «Вести Волгоград».

По информации телеканала, плита находилась на бывшем кладбище Братской общины Сарепты, она была установлена на могиле местного жителя 1769 года рождения Иоганна Христиана Кайля. Дата смерти — 19 апреля 1853 года. В администрации региона рассказали, что мужчина работал мясником. В настоящий момент изучается его история.

Ранее сообщалось, что археологи-любители нашли в Тюменской области окаменелость морского ежа возрастом 56 миллионов лет. «Возможный вариант — морской еж очень плохой сохранности, изначально бывший слепком, отлитым прямо с поверхностью панциря. Или что-то растительное. Подтюменские карьеры времен эоцена», — рассказали специалисты.