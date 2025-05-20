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06:13, 20 мая 2025Экономика

Россия оказалась основным поставщиком одного продукта в Польшу

Поставки огурцов из России в Польшу выросли до максимума с марта 2021 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Компании Польши приобрели у России 2,1 тысячи тонн огурцов на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза превысило экспорт в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года, когда показатель достиг 3,1 миллиона евро.

Так, Россия обеспечила Польше 83 процента ее импортных потребностей. Небольшие поставки огурцов страна также получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч). В целом же Польша в марте ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза превышает результат февраля.

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