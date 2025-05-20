Россия резко нарастила торговлю со страной СНГ

Товарооборот России и Азербайджана вырос на 39,4 процента в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2025 года товарооборот России и Азербайджана увеличился почти на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки 1,824 миллиарда долларов. О резком наращивании двусторонней торговли сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гостаможни страны СНГ.

В январе-апреле прирост товарооборота России и Азербайджана составил 39,4 процента. Для сравнения, за первые четыре месяца прошлого года суммарные объемы двусторонней торговли составили 1,308 миллиарда долларов. Таким образом, за год показатель увеличился примерно на 516 миллионов.

В структуре двусторонней торговли подавляющую часть занял российский экспорт (1,501 миллиарда долларов). Доля импорта из Азербайджана составила 322,8 миллиона. В списке крупнейших торговых партнеров стран СНГ Россия расположилась на третьей строчке. На ее долю пришлось 10,78 процента всего товарооборота Азербайджана. Выше в рейтинге оказались Италия и Турция.

Азербайджан импортирует из России в основном минеральные продукты, продовольственные товары, зерновые (в первую очередь пшеницу), машины, оборудование, транспортные средства, черные и цветные металлы, древесину. Основную долю поставок в обратном направлении составляют сельскохозяйственные и продовольственные товары. Кроме того, Азербайджан экспортирует в РФ минеральное сырье (в основном газ), текстиль, хлопок, продукцию химической промышленности, некоторые виды оборудования, запчасти.

Несмотря на заметный рост двусторонней торговли, президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее потенциал может быть гораздо выше. Нынешние показатели товарооборота, сетовал он, пока не соответствуют ожиданиям. По его словам, у двух государств много направлений для совместной работы. Речь идет не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, транспорте, логистике и легкой промышленности.