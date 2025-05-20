Россия ударила по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ

Вооруженные силы России ударили по пунктам дислокации иностранных наемников украинских войск. О нанесенном ударе журналистам рассказали в российском министерстве обороны.
Как сообщили в оборонном ведомстве, удары по позициям наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились ракетными войсками и артиллерией, а также при помощи беспилотников.
Кроме того, по информации Минобороны, ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады и цех производства дронов ВСУ.
Ранее российский военкор Евгений Поддубный заявил, что украинское командование создало новую роту иностранных наемников на базе 3-й штурмовой бригады ВСУ.