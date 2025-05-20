МО РФ: ВС России нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ

Вооруженные силы России ударили по пунктам дислокации иностранных наемников украинских войск. О нанесенном ударе журналистам рассказали в российском министерстве обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, удары по позициям наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились ракетными войсками и артиллерией, а также при помощи беспилотников.

Кроме того, по информации Минобороны, ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады и цех производства дронов ВСУ.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный заявил, что украинское командование создало новую роту иностранных наемников на базе 3-й штурмовой бригады ВСУ.