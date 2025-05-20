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13:54, 20 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о создании нового подразделения иностранных наемников ВСУ

Военкор Поддубный: ВСУ собрали «Змеиную роту» наемников из Португалии и Бразилии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское командование создало новую роту иностранных наемников на базе 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделение собрали из граждан Португалии и Бразилии, имеющих боевой опыт. Военкор добавил, что рота получила название «змеиная».

«Личный состав сформирован из португальских и бразильских "солдат удачи" имеющих боевой опыт. Боевиков с характерными знаками отличия все больше встречают на Красноармейском и Часов Ярском направлениях», — рассказал он.

Ранее о присутствии португальских наемников в Донецкой народной республике (ДНР) заявил командир 60-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил (ВС) России с позывным Миф. По его словам, о принадлежности наемников свидетельствовали перехваченные переговоры.

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