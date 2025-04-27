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07:38, 27 апреля 2025Бывший СССР

Военный рассказал о сражавшихся на стороне ВСУ наемниках из европейской страны

РИА Новости: Наемники из Португалии участвовали в боях на стороне ВСУ в Донбассе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Наемники из Португалии принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир 60-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил (ВС) России с позывным Миф.

«В основном это были португальцы, потому что в некоторых моментах мы их слушали, знали, слышали речь, находили шеврон. (...) Конкретно на территории, которую мы еще освобождаем, ДНР», — указал собеседник агентства.

Как утверждает военный, выводы о стране происхождения иностранных наемников удалось сделать в первую очередь на основе перехваченных переговоров.

Ранее сообщалось, что в районе Горналя в Курской области были перехвачены переговоры испаноязычных наемников. В распоряжении РИА Новости оказалась запись радиоперехвата, на которой в начале военнослужащие ВСУ обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, после чего можно услышать иностранную речь.

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