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13:17, 20 мая 2025Экономика

Россиянам посоветовали не спешить с покупкой клубники

Аналитик Панченко: Клубника в России подешевеет на 20 процентов к середине июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянам не стоит спешить с покупкой клубники, так как уже к июню розничные цены на популярные ягоды в стране снизятся на 20 процентов. Такой прогноз дал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. Его слова приводит Life.ru.

В настоящее время стоимость клубники и других востребованных ягод и фруктов в России бьет рекорды из-за негативных последствий майских заморозков в ряде регионов. В итоге сейчас средние цены на клубнику в Москве составляют 1,2 тысячи рублей за килограмм. На этом фоне Панченко посоветовал гражданам отложить покупку этих ягод до начала лета.

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В конце мая в некоторых регионах только начинает клубничный сезон, отметил эксперт. Из-за ограниченного предложения и недостаточно высокого урожая стоимость этих ягод в российских магазинах сейчас высокая. Однако ближе к середине июня ситуация начнет постепенно меняться, а цены пойдут вниз. К тому времени средняя стоимость килограмма клубники в стране может упасть ниже тысячи рублей за килограмм, резюмировал Панченко.

Майская непогода затронула урожаи ягод и фруктов в ряде российских регионов. Эксперты предупреждают о риске потери до 40 процентов сборов из-за заморозков. Под угрозой могут оказаться значительные площади плантаций в Краснодарском и Ставропольском краях, Брянской и Воронежской областей и других регионах Южной и Центральной России. В Союзе садоводов отмечают, что сильнее всего из-за холодов пострадали абрикосы, персики и черешня. Кризисная ситуация может затронуть в том числе клубничные и вишневые плантации, предупредили аналитики.

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