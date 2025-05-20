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15:02, 20 мая 2025Силовые структуры

Россиянку осудили за поджог АЗС под влиянием мошенников

В Красноярске женщине за поджог АЗС под влиянием мошенников дали год условно
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске женщине за поджог АЗС под влиянием мошенников дали год условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 167 («Покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления — умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога и иным общеопасным способом, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2024 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в телефонном разговоре и одном из мессенджеров сообщило женщине, что правоохранительными органами проводится специальная операция и ей необходимо приобрести легковоспламеняющуюся жидкость для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

После чего ей сказали отправиться на автозаправочную станцию и поджечь ее. Приехав на место, она бросила три бутылки, что вызвало возгорание колонки, довести до конца преступный умысел ей не удалось. Огонь был оперативно потушен очевидцем, а женщину задержали сотрудники АЗС.

Суд приговорил ее к году условно с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle.

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