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23:57, 3 мая 2025Силовые структуры

В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

МВД: В Петербурге за $500 подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

На Социалистической улице в Петербурге подожгли дверь квартиры частного предпринимателя, по подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Мужчина получил за это 500 долларов, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону, передает РИА Новости.

Данных о владельце квартиры полиция не приводит, однако источник агентства в оперативных службах раскрыл, что им является Ян Окатов, известный как сооснователь шоу Versus Battle (состязание рэперов).

В ведомстве заявили, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о поджоге двери квартиры. Правоохранители установили, что пострадавших в результате инцидента не было. Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог).

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