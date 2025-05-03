В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

МВД: В Петербурге за $500 подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

На Социалистической улице в Петербурге подожгли дверь квартиры частного предпринимателя, по подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Мужчина получил за это 500 долларов, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону, передает РИА Новости.

Данных о владельце квартиры полиция не приводит, однако источник агентства в оперативных службах раскрыл, что им является Ян Окатов, известный как сооснователь шоу Versus Battle (состязание рэперов).

В ведомстве заявили, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о поджоге двери квартиры. Правоохранители установили, что пострадавших в результате инцидента не было. Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог).