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16:31, 20 мая 2025Россия

Российские шестиклассники жестоко избили одноклассницу из-за нюдсов

В Петербурге шестиклассники избили одноклассницу из-за публикации чужих нюдсов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге шестиклассники жестоко избили одноклассницу из-за публикации чужих нюдсов. Действия несовершеннолетних попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как девочку оскорбляют, наносят ей удары по лицу. Один из обидчиков заводит школьнице руки за спину, не позволяя ей таким образом оказывать сопротивление. Никто из детей не пытается прекратить издевательства.

Как утверждает Mash, наказать учащуюся решили несколько приятельниц. По их версии, девочка разместила в сети откровенные фотографии одной из одноклассниц.

Предположительно, все участники конфликта обучаются в школе № 348 в Невском районе. Руководство учебного заведения начало проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Туапсе подростки ногами избили заступившегося за сына пенсионера.

Вот это да!
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