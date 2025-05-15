Российские подростки ногами избили пенсионера и выбили ему зуб

В Туапсе подростки ногами избили заступившегося за сына пенсионера

В Туапсе подростки ногами избили заступившегося за сына 65-летнего пенсионера. Об этом пишет «Кубань-24».

Как рассказала дочь пострадавшего, отец приехал забрать ее несовершеннолетнего брата, с которым трое подростков решили выяснить отношения. Когда молодые люди напали на подростка и начали его избивать, пожилой россиянин попытался их разнять, но получил удар со спины в голову.

Со слов дочери пострадавшего, после того, как мужчина упал, подростки продолжили избивать его ногами. Россиянина госпитализировали с разбитой головой и выбитым зубом.

Произошедшим заинтересовалась полиция — проводится проверка. По данным издания, участников конфликта нашли. Назначена экспертиза по установлению степени тяжести повреждений пострадавшему.

«По окончанию проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям всех участников инцидента», — заверили в ведомстве.

Ранее в Ленобласти подростки толпой избили 72-летнего пенсионера. Нападение произошло вечером, когда мужчина возвращался домой из гаража. С его слов, нападавших было 10-12 человек.