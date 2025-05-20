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13:06, 20 мая 2025Силовые структуры

Российский бизнесмен похитил миллионы рублей на гособоронзаказе

СК: В Севастополе возбудили дело о хищении 176 млн рублей на гособоронзаказе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Севастополе следователи возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в период с 2023 по 2024 год Минобороны России заключило контракты с бизнесменом Виктором Бойчуком на поставку древесины. Мужчина представлял фиктивные документы о качестве и стоимости товара, похитив из бюджета более 176 миллионов рублей.

Бойчук обвиняется по части 7 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он арестован.

Ранее Ленинский районный суд Курска вынес приговор двум бывшим работникам предприятия по делу о хищении изделий военного назначения.

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