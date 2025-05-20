Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

РИА Новости: Российский солдат после ранения дроном продолжил вести бой

Гвардии рядовой Алексей Пугачев сбил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинский дрон и, получив осколочное ранение руки, продолжил вести бой. Его историю передает РИА Новости.

По данным агентства, солдат в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений, сбивая дроны противника. В частности, он из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон сдетонировал, и боец был ранен.

Военнослужащему пришлось самому себе оказывать первую медицинскую помощь, после чего он смог продолжить бой. Как рассказали агентству в Минобороны, действия Пугачева поспособствовали продвижению российских войск и занятию новых позиций.

Ранее российский военный сбил головой дрон ВСУ и выжил. Этот момент попал на видео. После взрыва солдат спокойно ушел в лес.