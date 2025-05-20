Рубио допустил ужесточение санкций против России

Рубио: США не исключают возможности ужесточения санкций против России

США не исключают возможности ужесточения санкций против России и наращивания военной помощи Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Если станет ясно, что Россия не заинтересована в мирном соглашении и хочет продолжать конфликт, то этим вполне все может закончиться», — сказал госсекретарь, отвечая на соответствующий вопрос во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

При этом Рубио отметил, что на данном этапе угроза введения санкций в отношении Москвы привела бы к тому, что «россияне прекратили бы обсуждение», а Вашингтон видит ценность в переговорах с российской стороной.

Ранее Марко Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет.

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