Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

Один из богатейших депутатов Госдумы Савченко решил покинуть парламент

Один из богатейших депутатов Госдумы, Олег Савченко, решил покинуть нижнюю палату российского парламента. Об этом стало известно из базы данных Госдумы, в которой появился проект о досрочном прекращении полномочий депутата.

Как рассказал Савченко изданию РБК, его решение об уходе объясняется переходом на новое место работы. По его словам, он будет заниматься администрированием транспортного коридора с терминалами в дружественных России странах.

«Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать "в плавание"», — сообщил он.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Павла Качкаева.