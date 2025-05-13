Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Качкаева в связи с его смертью

Государственная Дума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Павла Качкаева в связи с его смертью. Об этом сообщает РИА Новости.

Качкаев был избран в Госдуму по одномандатному округу №3.

О смерти Качкаева стало известно 5 мая. Ему было 73 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, высказываясь о Качкаеве, заявил, что он был предан России и Башкирии, а также ответственным и профессиональным человеком.

Причиной смерти депутата впоследствии назвали проблемы с сердцем. Качкаев почувствовал себя плохо на дачном участке в Уфимском районе. Его доставили в больницу села Булгаково, но не смогли спасти.

Качкаев родился в Башкирской АССР 4 октября 1951 года, учился в Уфимском авиационном институте имени Орджоникидзе. Он руководил Уфой с 2003 по 2011 год, а также был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

