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14:23, 13 мая 2025Россия

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Качкаева

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Качкаева в связи с его смертью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственная Дума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Павла Качкаева в связи с его смертью. Об этом сообщает РИА Новости.

Качкаев был избран в Госдуму по одномандатному округу №3.

О смерти Качкаева стало известно 5 мая. Ему было 73 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, высказываясь о Качкаеве, заявил, что он был предан России и Башкирии, а также ответственным и профессиональным человеком.

Причиной смерти депутата впоследствии назвали проблемы с сердцем. Качкаев почувствовал себя плохо на дачном участке в Уфимском районе. Его доставили в больницу села Булгаково, но не смогли спасти.

Качкаев родился в Башкирской АССР 4 октября 1951 года, учился в Уфимском авиационном институте имени Орджоникидзе. Он руководил Уфой с 2003 по 2011 год, а также был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

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