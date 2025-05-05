Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 5 мая 2025Россия

Володин высказался о смерти депутата Госдумы Качкаева

Спикер ГД Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Качкаева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о смерти депутата Госдумы (ГД) Павла Качкаева и выразил соболезнования его родным и близким. Заявление председателя приводится на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам Володина, Качкаев был предан России и своей малой родине, Башкирии. Он описал его как ответственного и профессионального человека.

«Его уважали коллеги. Ему доверяли избиратели, его земляки, чьи интересы он твердо отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской деятельности», — заявил политик.

О смерти Качкаева стало известно 5 мая. С 2003 по 2011 год Качкаев занимал пост мэра Уфы. Был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

    Путин присвоил звания высших офицеров группе российских военных

    iPhone лишатся экранного выреза

    Возлюбленная Тимати подтвердила беременность на видео в купальнике

    Названы причины резкого падения российского фондового рынка

    Диетолог назвала снижающий риск рака орех

    Глава Дагестана рассказал о состоянии пострадавших из-за перестрелки в Махачкале

    Минздрав привел новые данные о пострадавших при нападении на полицейских в Дагестане

    Роднина оценила физическую форму Путина

    Глава офиса Зеленского надел костюм и приблизился к НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости