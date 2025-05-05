Володин высказался о смерти депутата Госдумы Качкаева

Спикер ГД Володин выразил соболезнования родным и близким депутата Качкаева

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о смерти депутата Госдумы (ГД) Павла Качкаева и выразил соболезнования его родным и близким. Заявление председателя приводится на сайте нижней палаты российского парламента.

По словам Володина, Качкаев был предан России и своей малой родине, Башкирии. Он описал его как ответственного и профессионального человека.

«Его уважали коллеги. Ему доверяли избиратели, его земляки, чьи интересы он твердо отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской деятельности», — заявил политик.

О смерти Качкаева стало известно 5 мая. С 2003 по 2011 год Качкаев занимал пост мэра Уфы. Был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.