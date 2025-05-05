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16:31, 5 мая 2025Россия

Стало известно о смерти депутата Госдумы Качкаева

Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Умер депутат Госдумы и бывший мэр Уфы Павел Качкаев. О его смерти стало известно из сообщения главы Башкирии Радия Хабирова в Telegram.

Качкаеву было 73 года. Как уточнил Хабиров, политик умер от остановки сердца. «Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое», — написал глава российского региона.

С 2003 по 2011 год Качкаев занимал пост мэра Уфы. Был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

В январе 2025 года сообщалось о смерти бывшего депутата Госдумы и полковника авиации Виктора Алксниса. У политика случился геморрагический инсульт, в результате чего он сразу впал в глубокую кому.

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