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19:00, 5 мая 2025Россия

Названа причина смерти депутата Госдумы Качкаева

Башинформ: Причиной смерти депутата Госдумы Качкаева стали проблемы с сердцем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Павел Качкаев

Павел Качкаев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Причиной смерти депутата Госдумы и бывшего мэра Уфы Павла Качкаева стали проблемы с сердцем. Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По его информации, Качкаев почувствовал себя плохо на дачном участке в Уфимском районе. Его доставили в больницу села Булгаково, но спасти депутата Госдумы не удалось.

О смерти Качкаева стало известно 5 мая. Ему было 73 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, высказываясь о Качкаеве, заявил, что он был предан России и Башкирии, а также ответственным и профессиональным человеком.

Качкаев родился в Башкирской АССР 4 октября 1951 года, учился в Уфимском авиационном институте имени Орджоникидзе. Он руководил Уфой с 2003 по 2011 годы, а также был депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов.

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