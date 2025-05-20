Стало известно заявление Трампа лидерам ЕС после разговора с Путиным

Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам Европейского союза (ЕС), что Вашингтон не будет вводить новые санкции против России, поскольку рассчитывает на дальнейшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

«Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах, и выступил против идеи введения санкций против Путина в настоящее время», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что европейские лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский ожидали от США более жесткой позиции в случае отказа Москвы от прекращения огня.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Его общая продолжительность составила более двух часов. Путин отметил, что, по мнению Трампа, Россия настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Глава государства добавил, что беседа прошла в конструктивном и откровенном тоне.