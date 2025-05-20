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12:47, 20 мая 2025Мир

Стало известно заявление Трампа лидерам ЕС после разговора с Путиным

Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут вводить санкции против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам Европейского союза (ЕС), что Вашингтон не будет вводить новые санкции против России, поскольку рассчитывает на дальнейшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

«Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах, и выступил против идеи введения санкций против Путина в настоящее время», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что европейские лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский ожидали от США более жесткой позиции в случае отказа Москвы от прекращения огня.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Его общая продолжительность составила более двух часов. Путин отметил, что, по мнению Трампа, Россия настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Глава государства добавил, что беседа прошла в конструктивном и откровенном тоне.

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