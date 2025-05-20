Татьяна Овсиенко назвала причину своих страданий

Татьяна Овсиенко заявила, что страдает из-за того, что не смогла родить ребенка

Экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко рассказала, что по сей день страдает оттого, что не смогла родить ребенка из-за проблем со здоровьем. Ее цитирует Super.ru.

Отмечается, что певица воспитывает приемного сына. «О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно», — поделилась она в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

При этом исполнительница подчеркнула, что не унывает. «Мне открывает сердце мой Игорь», — добавила она.

В ноябре сообщалось, что Татьяна Овсиенко готова выступить на частном мероприятии за 700 тысяч рублей.