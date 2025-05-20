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07:45, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Телезвезда сделала операцию по совету зрителей

People: Звезда телешоу Джесси Нгатикаура сделала операцию по совету зрителей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: JC Olivera / Variety via Getty Images

Звезда реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) Джесси Нгатикаура рассказала, что решилась на операцию по удалению части щитовидной железы после советов зрителей шоу, которые заметили у нее подозрительные симптомы. На это обратило внимание издание People.

По словам телезвезды, после выхода шоу ей написали несколько медсестер, которые смотрели передачу. Они обратили внимание на то, что ее щитовидная железа выглядит увеличенной, и порекомендовали пройти обследование. В итоге у Нгатикауры обнаружили несколько узлов, врачи посоветовали частичное удаление органа.

«Самое неприятное — это то, что врачи не могли сказать, рак это или нет, пока не проведут операцию. Но если бы я не удалила железу, а это оказался бы рак, он мог бы распространиться на лимфоузлы», — отметила телезвезда. Однако проведенная после операции биопсия показала, что опухоль оказалась доброкачественной. Нгатикаура призналась, что пережитое заставило ее переосмыслить жизненные приоритеты.

Ранее известная комедиантка и актриса Кэти Гриффин рассказала, что перенесла гистерэктомию — операцию по удалению матки. Причиной стало предраковое состояние.

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