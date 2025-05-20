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20:58, 20 мая 2025Силовые структуры

В овраге нашли молодую россиянку с обезображенным лицом

В Бугульме нашли выброшенное в овраг тело девушки с обезображенным лицом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Молодую девушку без признаков жизни и с обезображенным лицом нашли в овраге около дома в Бугульме. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, 20-летнюю погибшую обнаружили на улице Суворова. На ее лице были видны серьезные травмы.

Со слов матери, ее дочь страдала заболеванием нервной системы. Накануне трагедии погибшая проводила время в компании своих приятелей, употреблявших наркотики, а когда девушка не вернулась домой, женщина забила тревогу и начала поиски. Мать уверена, что ее дочь накачали наркотиками, а затем избили, изнасиловали и выбросили в овраг.

Полиция уже начала проверку.

Ранее пенсионера из Краснодара обнаружили без признаков жизни на обочине вблизи аула в Ставропольском крае. На его теле виднелись признаки насилия.

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