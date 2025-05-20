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20:43, 20 мая 2025Силовые структуры

На обочине у российского аула обнаружили пенсионера без признаков жизни

Тело пенсионера с признаками насилия нашли на обочине под Ставрополем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пенсионера из Краснодара обнаружили без признаков жизни на обочине вблизи аула в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, 67-летний мужчина был найден у аула Тукуй-Мектеб. На его теле виднелись признаки насилия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге на пустыре нашли голого мужчину с выколотыми глазами.

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